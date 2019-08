Otto anni di Ostello Bello: il party gratis il 13 agosto 2019 a Milano

Il progetto Ostello Bello festeggia otto anni e lo fa con una serata particolare, organizzata apposta, per il 13 agosto 2019 presso il primo degli otto "Ostelli Belli" inaugurati nel tempo: quello di via Medici 4, in zona Carrobbio. Nato nel 2011, il progetto ha visto l'apertura dell'Ostello Bello Grande (in zona Stazione Centrale), poi a Bevagna (Umbria), Como e quattro in Myanmar, per un totale di mille posti letto. E il prossimo (da 250 posti) sarà a Palermo.

Agli Hoscars Awards 2019 di Hostelworld Ostello Bello è stato decretato miglior ostello italiano e miglior catena di ostelli al mondo. Il party di celebrazione del "compleanno" inizierà alle 19 con un buffet e promozione 3x2 sulla birra. Gli ospiti (la serata è aperta a tutti) si cimenteranno con gli "hostel games" mentre dj Federico Sardo (Radio Raheem) farà ballare tutti con la "Playlist Bella". Infine, la torta con le candeline.

(ph. Alice Gemignani)