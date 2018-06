Domenica 24 giugno party gratuito nel giardino della Triennale

Le Cannibale è di ritorno nel giardino della Triennale con un party a ingresso gratuito domenica 24 giugno.

La serata omaggerà Leigh Bowery, il poliedrico artista, artista, musicista, fashion designer e performer, noto per aver dato vita a una forma spontanea di performance art che ha trovato nei club la sua dimensione ideale. In consolle Hard Ton, duo che per l'occasione reinterpreterà Useless Man, e Uabos, dj milanese residente di Le Cannibale. Accesso fino a esaurimento posti e su accredito: lecannibale.it/reservation.