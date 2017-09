"PASOLINI E LO SGUARDO DEL POETA"

I significati e le metafore del film "Cosa sono le nuvole?" (1968) scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini, con Totò, Ninetto Davoli, Laura Betti, Domenico Modugno.

Un marionettista/demiurgo mette in scena l'Otello in un teatro popolare usando marionette/attori in carne ed ossa. Ma dietro le quinte il mondo della rappresentazione cessa e le marionette devono confrontarsi faccia a faccia fuori copione. Fuori dal palco e giù in platea le cose finiscono per andare in modo assai diverso dal … “previsto”. E, infine, per chi è nato e vissuto dentro le mura di un teatro, che cosa sono le nuvole?



Nell'ambito del progetto "Il Salotto di Aletheia" (Incontri e serate su Arte, Cultura e Conoscenza), l'Associazione Artistico-Culturale Aletheia è lieta di ospitare Lorenzo Sangalli e il suo studio su "Che cosa sono le nuvole?" di Pier Paolo Pasolini.



LORENZO SANGALLI

Milanese, da trentacinque anni frequenta con uguale passione sale teatrali e cinematografiche, sia come spettatore sia come autore e regista.

Oltre alla produzione di spettacoli a teatro e di cortometraggi realizzati in proprio, da qualche anno ha iniziato l’attività di conferenziere e docente di materie legate al cinema e al teatro, con derive e variazioni connesse al suo spiccato interesse per la filosofia delle tradizioni sapienziali.

È inoltre istruttore certificato di protocolli Mindfulness e Coach, sia Corporate che Personal.

Nel 2017 è stato pubblicato il suo libro “Pasolini e lo sguardo del Poeta”, uno studio sul film “Che cosa sono le nuvole?” di Pier Paolo Pasolini, edito da Giuseppe Vozza Editore.



