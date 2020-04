Pasqua in Cineteca: tutti i film da vedere in streaming e uno speciale per i bambini

La Pasqua arriva nelle case degli italiani con una serie di film e cartoni animati diffusi dalla Cineteca di Milano, da vedere in streaming.

"La canzone del mare"

In particolare, da domenica 12 aprile alle ore 10 fino a lunedì 13 aprile alle ore 18.30, in collaborazione con CG Entertainment, per i più piccoli arriva il film d'animazione "La canzone del mare" dello studio di animazione Cartoon Saloon. Candidato al Premio Oscar 2015 come Miglior Film d'Animazione, il film è stato il vincitore agli European Film Awards 2015 come Miglior Film d'Animazione ed è stato presentato al Festival Piccolo Grande Cinema 2018.

La trama

Saoirse è una bambina particolare, a 6 anni ancora non riesce a parlare e prova una strana e fortissima attrazione per il mare. Vive nella casa sul faro con il papà e il fratello maggiore Ben, spesso imbronciato e antipatico con la sorellina che ritiene responsabile della scomparsa dell'amata madre. La casa sul faro nasconde tanti segreti e oggetti magici, e quando Saoirse scopre due di questi, una conchiglia regalata dalla mamma a Ben per sentire il suono del mare e un vecchio mantello della madre, innesca un magnifico viaggio negli abissi marini tra foche e personaggi fantastici.

Il programma completo

Per scoprire il programma completo consultare la sezione dedicata.

Come accedere allo streaming della Cineteca

Per accedere allo streaming della Cineteca visitare la sezione dedicata.