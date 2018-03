La festività più dolce e calda dell’anno è alle porte: Pasqua. La tradizione vuole che si trascorra questa giornata così speciale in compagnia dei propri cari, magari degustando un ottimo pranzo a base di piatti tipici. Ma come scegliere la struttura ideale ai propri gusti e alle proprie esigenze, tra le tante proposte che offre il palinsesto milanese?

Potrete consultare in tutta comodità e fiducia il sito dedicato a questa dolce festività: Pasqua Milano. Il qualificato staff del portale ha selezionato per voi solo le migliori strutture, le più serie e affidabili. Nel sito troverete differenti categorie, divise per tipologia di struttura. Per ogni locale è dedicata una pagina, con la descrizione della struttura, i dettagli dei menù, le fotografie e i prezzi chiari e precisi. Potrete anche prenotare direttamente on line il vostro tavolo, in tutta tranquillità.

Oltre alle proposte per il giorno di Pasqua, potrete trovare tante soluzioni per il lunedì dell’angelo, Pasquetta. Come vuole la tradizione è l’occasione ideale per una bella gita fuori porta, in uno degli splendidi agriturismi che propongono pranzi dedicati immersi nella natura.

Tanti Ristoranti tra cui scegliere

Nel sito dedicato alla Pasqua, troverete una categoria dedicata con tantissime proposte di ristoranti, tutti diversi tra loro. Strutture semplici e spartane, dove si respira un’aria famigliare e conviviale. Oppure strutture più eleganti e raffinate, dove nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Potrete scegliere tra tante proposte di menù di pranzi guidati e serviti. Menù creati e studiati con piatti della tradizione pasquale; dall’agnello, alla colomba, dalle uova al cioccolato. Troverete sicuramente la soluzione più adatta a voi e alle vostre esigenze, per trascorrere una festività di Pasqua serena e all’insegna della buona cucina.

Una gita fuori città

Come da tradizione, Pasqua e Pasquetta sono anche le giornate ideali per trascorrere una bella giornata in compagnia della propria famiglia, per una gita fuori porta. Nel sito dedicato troverete tante differenti soluzioni di agriturismi. Situati alle porte di Milano; Lodi, Como, Lecco, Pavia e in Brianza. Potrete scegliere tra le tante soluzioni proposte. Potrete cogliere l’occasione di degustare piatti tipici locali, a volte a KM Zero o Bio. Strutture uniche immerse nel verde nella tranquillità e nella pace della natura, circondati da animali da fattoria e profumi dimenticati. Momenti unici e spensierati da condividere con la propria famiglia e soprattutto con i propri bambini.

Affidati in tutta fiducia ai consigli proposti dal portale dedicato alla Pasqua, sarete sicuri di trascorrere una giornata rilassante e tranquilla in compagnia dei propri cari, dove solo l’amore sarà il protagonista indiscusso di questa dolce festa.

Per qualsiasi dubbio o domanda basta contattare lo Staff di www.pasquamilano.it, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: 02 84571125).