Pasqua solidale con le uova dell'accoglienza di Casamica

Tornano le “Uova dell’Accoglienza” di CasAmica Onlus, organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni sostiene i malati costretti a spostarsi in altre città per sottoporsi a cure e i loro familiari. Con un contributo minimo di 10 euro questi dolcissimi doni permetteranno di arricchire con una sfumatura solidale le festività pasquali. «Le nostre “Uova dell’Accoglienza” racchiudono una sorpresa unica: un aiuto concreto ai malati lontani da casa e ai loro familiari», spiega la presidente e fondatrice di CasAmica Lucia Vedani, precisando che le donazioni raccolte, contribuendo alle attività della onlus, «si trasformeranno in ospitalità, amicizia e speranza per chi affronta la dura prova della malattia e la lontananza dalla propria casa». CasAmica Onlus, infatti, attualmente gestisce sei strutture aperte 365 giorni all’anno a Milano, Lecco e Roma, garantendo ai malati costretti a spostarsi per avere cure adeguate e ai loro familiari il conforto, la dedizione e il sostegno di circa 120 volontari e degli operatori dell’associazione, nel rispetto di uno stile di accoglienza che negli anni è diventato sempre più attento a creare un ambiente confortevole e familiare. Le uova sono confezionate con 200 grammi di finissimo cioccolato al latte o fondente e arricchite da un bigliettino personalizzabile con il logo di CasAmica volto a sottolineare l’importanza e le finalità del dono solidale. È possibile ritirarle – previa prenotazione attraverso una mail all’indirizzo comunicazione@casamica.it o contattando telefonicamente le segreterie – nelle strutture CasAmica di Milano, Lecco e Roma. Nel corso del mese di marzo verranno, inoltre, allestiti banchetti dedicati alle “Uova dell’Accoglienza”. Il calendario dell’iniziativa, consultabile sul sito di CasAmica, è in costante evoluzione; le prime date fissate sono le seguenti: - mercoledì 7, giovedì 15 e giovedì 22 marzo banchetto presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (via Venezian 1), dalle 9 alle 16.30; - sabato 10 e domenica 11 marzo banchetto presso la parrocchia milanese di San Giovanni in Laterano (via Pinturicchio 35), dopo le messe; - domenica 11 marzo banchetto presso la Parrocchia SS. Nereo Achilleo (viale Argonne 56, Milano), dopo le messe della mattina; - mercoledì 14 marzo banchetto presso l’Istituto Clinico Humanitas (via Alessandro Manzoni 56, Rozzano - Milano), dalle 10 alle 17. Per maggiori informazioni: http://www.casamica.it/