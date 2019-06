Una passeggiata teatrale al Cimitero Monumentale domenica 9 giugno

Domenica 9 giugno preso il Cimitero Monumentale si terrà un evento insolito che chiuderà in bellezza le celebrazioni per il bicentenario della nascita e per il 120°anniversario della morte di Carlo Maciachini (Induno Olona, 2 aprile 1818 - Varese, 10 giugno 1899).

L'Architetto, una passeggiata teatrale

"L'Architetto" è una passeggiata teatrale e artistica durante la quale, guidati dalla Musa della Memoria Mnemosine, saliremo sulla macchina del tempo e sbarcheremo nel 1863 per incontrare l'architetto del Monumentale, che noi chiamiamo affettuosamente Il Grande Mac, e ripercorrere con lui e la moglie Rosa, che restò al suo fianco tutta la vita e gli diede nove figli, la sua vita e il suo lavoro.

Sarà con noi anche il suo capomastro, impegnato con lui nella stesura del progetto di un "nuovo grande cimitero milanese", per il quale il Comune di Milano ha indetto una gara. "L'Architetto" però si sente sfavorito, ha molte idee ma anche molti dubbi, troppe persone da incontrare e, come sempre, troppo poco tempo...

Ma al termine della passeggiata, durante la quale ammireremo le sue edicole più belle e rappresentative, arriverà una gran bella notizia.



L'evento, realizzato in collaborazione con la Ditta Gioco Fiaba ed in partnership con il Comune di Milano, è gratuito ed è adatto anche per i piccini e i ragazzi.

Per informazioni e prenotazioni: Tel 320 0116999 | E-mail: info@amicidelmonumentale.org

In caso di grande partecipazione sarà necessario l'uso di auricolari il cui noleggio avrà il costo di 2 euro a persona.