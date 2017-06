Passeggiata gotico notturna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 17 giugno, in occasione della festa del Parco Nord e anche del primo anniversario del circuito nazionale de Il Circolo del Gotico (nato a Milano proprio il 17 giugno 2016) si terrà una serata speciale, dedicata a "Fantasmagorie, mostri e vampiri. Le notti di Villa Diodati". Si tratta di una "passeggiata gotica notturna a lume di candela", il format ormai divenuto culto con 6mila partecipanti in dieci diverse città italiane. È un evento culturale di tipo storico-letterario con taglio divulgativo organizzato da Jennifer Radulović - storica, saggista e divulgatrice, nonché ideatrice de Il Circolo del Gotico - che durante la serata racconterà le misteriose notti di Villa Diodati del 1816, cui parteciparono personaggi come lord Byron, John William Polidori e Mary Shelley e da cui sono nate celeberrime opere letterarie quali il Frankenstein o il primo vampiro della storia della letteratura. Saranno illustrate le vite dei protagonisti, le opere principali legate all'avvenimento tra aneddoti curiosi, leggende, teorie pseudo-scientifiche e invenzioni straordinarie in un percorso affascinante tra storia, letteratura e scienza. Dalle fantasmagorie, ai mostri, dai letterari ai vampiri si trascorrerà una nottata tenebrosa nel cuore affascinante del parco alla scoperta dei suoi angoli più segreti al lume caldo e suggestivo delle candele. Nell'ultima parte della serata saranno anche proiettate all'aperto immagini, fotografie e documenti per un percorso tra la natura, la scienza, i secoli e la storia. Parte del ricavato sarà devoluto al Parco Nord per sostenere il suo lavoro, la sua opera culturale, ecologica e ambientale e soprattutto le preziose fauna e flora che ivi sono custodite. Numero limitato, prenotazione obbligatoria. Quota di partecipazione: euro 10,00 comprese candele e flambeaux (si paga in contanti al ritrovo) Ritrovo: Cascina Centro Parco, ore 21. Location: Parco Nord Durata: 2 ore e mezzo circa. Chiusura: ore 23.30 circa Info e prenotazioni: tel. 391. 7487 663 - passeggiategotiche@hotmail.com Fb: Il Circolo del Gotico - info@ilcircolodelgotico.it - www.ilcircolodelgotico.it