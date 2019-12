Sulle orme di Tosca al Monumentale

In occasione della prima scaligera, gli "Amici del Monumentale" organizzano una passeggiata musicale con la musicologa Laura Nicora e la presidente Carla de Bernardi.

Informazioni utili

E' previsto un contibuto di 10 euro finalizzato al restauro della tomba dell'architetto Carlo Maciachini, progettista del Monumentale.

Per chi si associa al momento agli Amici del Monumentale per l'anno 2020 la quota sostituisce la donazione.

In caso di alto numero di partecipanti vrerranno fornite cuffie per consentire un ascolto migliore.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 dicembre.

Per informazioni e prenotazioni: E-mail: info@amicidelmonumentale.org