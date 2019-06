Passeggiata tra le guglie del Duomo sabato 15 giugno

Sabato 15 giugno sarà possibile scoprire la meraviglia delle guglie del Duomo con una passeggiata in alto, vicino al cielo.

Le Terrazze del Duomo

Le Terrazze del Duomo di Milano sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto. Un percorso di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza.

Il pacchetto comprende:

. Visita Fast-Track e saltafila in biglietteria

. Visita guidata delle Terrazze con una guida abilitata della Veneranda Fabbrica del Duomo

. Biglietto accesso alle Terrazze in ascensore

. 10% di sconto per gli acquisti presso il Duomo Shop

Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.