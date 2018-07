"Passeggiata con il Curatore" per scoprire le mostre di Villa Arconati-FAR

Domenica 15 luglio alle ore 15.30 Fondazione Augusto Rancilio propone una esclusiva Passeggiata con il Curatore per valorizzare le due mostre curate dalla Fondazione, "Sguardi nuovi per antiche stanze. La collezione Kiron" e "Doppio interno. Giancarlo Ossola e Villa Arconati ", allestite negli spazi più nobili ed eleganti di Villa Arconati-FAR.

La prima mostra è una selezione di opere degli artisti più rappresentativi della ricca collezione radunata a Parigi da Espace Kiron a partire dagli anni Ottanta. Ad alcuni degli artisti che in questi anni hanno intessuto un rapporto continuativo con la galleria, infatti, è stata riservata una sala del piano nobile dell'edificio, in modo da costituire sei sezioni monografiche che restituiscono un ritratto sintetico delle ricerche di Antoni Taulé, Pierluigi Bellacci, Peter Deckers in arte Varozza, Jean-Luc Guérin e André Queffurus, a cui si aggiunge Emanuele Gregolin.

La seconda mostra è invece dedicata al pittore milanese Giancarlo Ossola (1935-2015), fra i più significativi testimoni della pittura italiana del secondo Novecento. Ossola realizzò un'ampia e inedita documentazione fotografica di Villa Arconati appena prima che i suoi arredi interni venissero interamente messi in vendita. Quella campagna fotografica, svolta con l'occhio del pittore e finalizzata a un ricco e importante ciclo pittorico coevo, costituisce oggi una inedita fonte per ricostruire un tassello ancora da scoprire della storia recente della villa.

La Passeggiata con il Curatore è un'iniziativa gratuita, senza prenotazione (accesso consentito previo acquisto del biglietto d'ingresso alla Villa: 8 euro per la prima mostra, 5 euro per la seconda)