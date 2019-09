A un passo dalla luna con Martina Attili

L'evento Organizzato dalla Freesoundmp di Marco Piazza in collaborazione con il Comune di Bresso intitolato "A un Passo dalla Luna" si terrà il 14 Settembre dalle h. 18,00, presso i Capannoni Iso Rivolta in via Vittorio Veneto,66 a Bresso si aprirà con una mostra allestita in collaborazione con l'Eclips Event dove verranno esposte riproduzioni in scala di alcuni modelli lunari e camminare sulla luna grazie alla realtà virtuale.

Verrà inoltre predisposta tutta un'area destinata alla ristorazione con varie leccornie preparate dal Nevada Saloon, Crazy Drive e per i palati più golosi Dolci Tentazioni.

Una serata all'insegna della cultura e della musica con Madrina d'eccezione Desirèe Valdes e Come Ospite Vip Martina Attili direttamente dal Talent XFactor.

IL TUTTO COMPLETAMENTE GRATUITO PER IL PUBBLICO.