Pato Alma, giovedì 20 luglio incontro e proiezione

Giovedì 20 luglio dalle h 22 c/o Il Giardino Nascosto, Cascina Martesana



PATO ALMA (Las Mariposas)



Incontro con l'attivista argentina Pato Alma (Patricia Juri) e proiezione delle immagini del progetto fotografico a cura di Claudia Borgia . Modera Paola Riccardi, curatrice della rassegna fotografica triennale Altri Mondi.

-

Patricia Juri racconta la sua storia di donna e di attivista del collettivo Las Mariposas, gruppo che lotta contro la violenza di genere. Pato vive a Buenos Aires e crede profondamente nel valore della politica nel quotidiano, è per scelta maestra d'asilo a Villa Miseria 21, la baraccopoli più pericolosa della città. Sul palco in giardino, insieme a Pato Alma ci sarà la fotografa Claudia Borgia, che ne ha raccontato il personaggio con toccanti immagini. Durante l'incontro verranno proiettate le immagini del progetto fotografico Pato Alma e di un nuovo percorso fotografico sulla tratta delle donne.