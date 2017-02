Patrizia Laquidara, concerto-reading sabato 25 febbraio allo spazio teatro 89 di Milano

MILANO - Il secondo appuntamento della rassegna "Mente Acustica", dedicata ai talenti e alle nuove leve della canzone d'autore italiana e organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano, è in programma sabato 25 febbraio (ore 21.30; ingresso 10- 13 euro), quando sul palco dell'auditorium di via Fratelli Zoia 89 si esibirà Patrizia Laquidara. Siciliana di nascita e veneta d'adozione, Patrizia Laquidara è una tra le figure più inafferrabili, poliedriche e brillanti della nuova musica d'autore. Cantautrice (ma occasionalmente anche attrice e scrittrice), l'artista sarà impegnata in "Stories", un concerto-reading dove il canto - semplice, profondo e narrativo - si lega, come in un abbraccio, alle storie da lei scritte e disvelate. Piccole storie autobiografiche, frammenti di esperienze e racconti di vita dove l'irrompere del magico, "dell'oltre" nel quotidiano, è visto con gli occhi dell'infanzia. Storie e immagini che evocano forza, poesia, profondità, leggerezza e ironia. La scaletta del concerto include i brani più significativi dei suoi quattro lavori ("Para você querido Caé", dedicato a Caetano Veloso; "Indirizzo Portoghese", che contiene il brano "Lividi e Fiori" che nel 2003 si è aggiudicato il premio della critica al Festival di Sanremo; "Funambola"; "Il Canto Dell'Anguana", che ha conquistato la Targa Tenco nel 2011 come miglior album dialettale), ma anche alcune canzoni scritte per lei da autori amici quali Joe Barbieri, Tony Canto e Carlo Fava. Non mancheranno neppure alcune cover rivisitate di brani di Kylie Minogue, Lucio Battisti, Chico Buarque, Cesaria Evora, Madonna e i Nirvana, a conferma del suo talento poliedrico. Dopo il live di Patrizia Laquidara, la rassegna "Mente Acustica" (che era stata inaugurata con l'esibizione del cantautore Artù) proseguirà con i concerti di Erica Mou, in programma sabato 18 marzo, e si concluderà venerdì 31 marzo con il doppio set di Irene Ghiotto e Mimosa Campironi. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni) MENTE ACUSTICA - IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA (inizio concerti ore 21.30) Venerdì 10 febbraio: Artù Sabato 25 febbraio: Patrizia Laquidara Sabato 18 marzo: Erica Mou Venerdì 31 marzo: doppio set con Irene Ghiotto e Mimosa Campironi