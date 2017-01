Laboratorio di pattinaggio e spettacolo per bambini: il 28 e il 29 gennaio ai Bagni Misteriosi

Sabato 28 e domenica 29 gennaio ai Bagni Misteriosi si terranno un laboratorio di pattinaggio e uno spettacolo per bambini.

Si inizia il 28 con l'attività di pattinaggio creativo a cura di Marta Bravin, per chi vuole sperimentare fluttuando nello spazio (rivolto a chi ha una minima conoscenza del pattinaggio; dalle 15 alle 16 per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, dalle 16 alle 17 per bimbi dai 5 ai 7 anni, prezzo 15 euro).

Si prosegue il 29 con Ho imparato a volare, lo spettacolo per bambini dai 4 anni che racconta del coraggio di essere se stessi (ore 16, bambini da 5 euro, adulti da 7 euro).