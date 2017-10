Paul Reddick & The Gamblers: il grande blues

MILANO - Sarà una superband quella che si esibirà venerdì 3 novembre sul palco dello Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 per la rassegna “Milano Blues 89” (inizio live ore 21.30; ingresso 10-13 euro): per il terzo appuntamento della stagione, infatti, da Toronto arriverà il grande cantante e armonicista Paul Reddick, che per l’occasione sarà accompagnato dagli italiani The Gamblers (ossia da Gabriele Dellepiane, membro della Treves Blues Band, al basso elettrico e Marcello Borsano alla batteria) e dai canadesi MonkeyJunk (Steve Marriner, chitarra, armonica e voce, e Tony Diteodoro, chitarra e voce) come special guests.

Cantautore eclettico e dotato di una voce inconfondibile, Paul Reddick è un profondo conoscitore del blues e delle sue origini (si dichiara devoto ai grandissimi Muddy Waters, Sonny Boy Williamson e Howlin’ Wolf), ma nel corso della sua quasi trentennale carriera è riuscito a sviluppare uno stile innovativo e personale, perché il Blues è «as a beautiful landscape», afferma convinto, un territorio senza confine, dove poter esplorare e sperimentare continuamente. Per non parlare dell’importanza dei testi delle sue canzoni: impossibile non prestare attenzione, quando canta, alle parole, le sue “armi” preferite.

Di grande livello tecnico i musicisti che si esibiranno insieme a Paul Reddick: sul palco dell’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia saliranno, infatti, The Gamblers, dal groove genuino e particolare, che hanno all’attivo numerose collaborazioni e produzioni con artisti di fama internazionale, tournée e partecipazioni ad alcuni dei più importanti festival blues, e i canadesi MonkeyJunk (provengono da Ottawa), osannati dalla critica specializzata, che mescolano in modo brillante il blues con il rock e capaci di esprimere un sound personale e originale.



SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano. Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org



Biglietto: 13 euro intero; 10 euro ridotto (convenzioni Arci, Feltrinelli, Socio Coop, Touring Club, IBS, Coop Degradi, under 25, over 65).



Rassegna «Milano Blues 89» - Il calendario

Sabato 21 ottobre - Banfi e Bazzarri Band feat. Isabella Casucci



Sabato 28 ottobre - Leo Ghiringhelli quartet



Venerdì 3 novembre - Paul Reddick and The Gamblers, special guests MonkeyJunk



Venerdì 17 novembre - Grayson Capps feat. J. Sintoni & Corky Hughes



Sabato 25 novembre - Gennaro Porcelli



Venerdì 1 dicembre - Gabriele Scaratti band



Venerdì 15 dicembre - Fabio Marza band with Paolo Bonfanti



Sabato 13 gennaio 2018 - T-Roosters



Sabato 20 gennaio 2018 - Blues Guitar Heroes (Bazzarri/Gnola/Vezzano)



Sabato 3 febbraio 2018 - Daniele Tenca



Sabato 24 febbraio 2018 - Maurizio Bestetti



Sabato 10 marzo 2018 - Amanda e la banda



Sabato 17 marzo 2018 - Bill Toms Band