Paul Weller live: il 12 settembre all'Alcatraz

Martedì 12 settembre all'Alcatraz sarà ospite speciale il cantante, chitarrista e compositore Paul Weller, storico leader di The Jam e Style Council.

Soprannominato "The Modfather", Weller è considerato uno dei principali rappresentanti della cultura MOD, il movimento culturale londinese caratterizzato da amore per clubbing, musica afroamericana e look curati.

Solista dal 1989, Paul Weller racconta l'universo culturale inglese attraverso i suoi testi. Il suo stile, in continua evoluzione, è partito da un rock tipicamente british per poi passare attraverso l'acid kazz, il folk, il pop e il soul.