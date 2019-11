Paul Zauner's sweet emma band, chanda rule - rjf #2

il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al:



Terzo appuntamento della seconda stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 9 concerti di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 13 dicembre 2019

dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano



INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it



Terzo Appuntamento con Paul Zauner’s sweet Emma Band & Chanda Rule hanno suonato in concerti in tutto il mondo. Il loro CD “Hep Caolin” (PAO/VERVE) è stato ammesso nella Guida di Jazz e Blues, come uno dei migliori CD del secolo e valutato con 5 stelle.



