Paupière aprono il tour a Milano

I Paupière tornano in Europa con il loro nuovo singolo "Rex" (ISRC: CA-AQ1-16-00169), una miscela originale di pop e rock senza compromessi. Il tour italiano si aprirà il 20 gennaio al Goganga di Milano (Via Cadolini 39 -ore 22.00). "Rex" è il primo singolo estratto dal loro album di debutto che uscirà nella primavera del 2017. Dopo il successo del 2016, il trio si lancerà in un secondo tour europeo che li vedrà di nuovo in Italia e Francia. Pierre-Luc Bégin (Polipe, We are Wolves), la visual artist Julia Daigle e l'attrice/compositrice Éliane Préfontaine: sono i Paupière, giovane trio canadese che ha debuttato lo scorso anno con "Jeunes Instants", EP di quattro brani pubblicato dalla Enterprise Records (per l'Europa) e dalla Lisbon Lux Records (per il Nord America). Credits REX Writers / composers: Julia Daigle, Éliane Préfontaine, Pierre Luc Bégin. Record Label: Lisbon Lux Records Italian Tour 20/01 Milano - Goganga 21/01 Novara - Arci Lebowsky 22/01 Fidenza (pr) - Bar nuovo 23/01 Livorno - Circolo Aurora 24/01 Perugia - Marla 25/01 TBC 26/01 Vallo (sa) - Draft 27/01 Campobasso - Libertine cafè 28/01 Circello (BN) - Bar fly 29/01 Grottaglie (TA) - Zoelogic 30/01 Bari TBC 31/01 Lecce - Birrodromo 01/02 Paestum (sa) - casa rubini 02/02 Tarquinia - TBC Lineup Pierre-Luc Bégin Julia Daigle Éliane Préfontaine Sitografia https://www.facebook.com/Paupi%C3%A8re-300691996786616 https://www.youtube.com/channel/UC_lHagWF9qV5fryFjS9sBQQ BIOGRAFIA Guidati da Pierre-Luc Bégin (Polipe, We are Wolves), con la visual artist Julia Daigle e l'attrice/compositrice Éliane Préfontaine, i Paupière mettono in mostra una rara sincerità, combinata a testi crudi e ad una musicalità senza compromessi. Le loro canzoni sono il risultato delle numerose influenze, inspirate sia dalla scena musicale di Montreal (Arcade Fire), sia dal sound elettronico della Francia degli anni 80 (Eli e Jacno). I Paupière sono riusciti a reinventare l'immagine francofona della loro generazione con look ed energia! Dopo una grande performance, acclamata dalla critica, al "M For Montreal" Festival, i Paupière pubblicano "Cinq heures", primo singolo ben supportato da blog e radio indie. Il loro primo EP "Jeunes Instants" viene rilasciato poco dopo via Entreprise Records in Europa.