Circoli Culturali Giovanni Paolo II

Conferenza

Paura di vivere o paura di morire?

Interroghiamoci su malattie e fine vita oltre le manipolazioni

con

Matilde Leonardi e P. Alberto Carrara, LC

Martedì 19 Novembre 2019 alle ore 20.00

Sala Falck, Ambrosianeum, Via delle Ore 3, Milano



I temi che riguardano il fine vita vengono spesso portati alla ribalta dai mass media in modo poco accurato, generando molta confusione e di conseguenza paura e dubbi. Che ruolo ha la medicina in questi casi? Alimenta i nostri dubbi o le nostre speranze? Diventa importante chiarire i concetti coinvolti nella tematica del fine vita, al di là delle manipolazioni mediatiche, per aiutare le persone a fare scelte informate nel rispetto della dignità della vita.

Parleranno due esperti, un medico che illustrerà come la medicina risponde alle esigenze dei malati e dei famigliari, e un sacerdote esperto di problemi di bioetica.

Dott.ssa Matilde Leonardi, Direttore neurologo della Unità di Neurologia e salute Pubblica e del Coma Research Center della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Si occupa di neurologia, in particolare disordini della coscienza, e di disabilità, salute pubblica, politiche socio-sanitarie in Italia e all’estero. Ha coordinato e coordina decine di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità con cui collabora da oltre 25 anni è esperto per l'area disabilità, riabilitazione, e classificazioni internazionali. Ѐ professore a contratto di neuropsichiatria all'università Cattolica nonché membro del Direttivo del centro di Bioetica di Ateneo. Membro della Pontificia Accademia della vita.

Padre Alberto Carrara, LC professore di Antropologia filosofica e Neuroscienza presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e l’Università Europea di Roma, e membro della Pontificia Accademia per la Vita. Laureato in Biotecnologie Mediche, Filosofia e Teologia, è coordinatore del Gruppo interdisciplinare di ricerca in Neurobioetica, membro del comitato scientifico del BR (Brain Research) Fondazione Onlus, membro della Neuroethics Society e della Società italiana di Neuroetica.

Presenterà Padre Luca Gallizia, L.C.

Ingresso Libero

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal desiderio di realizzare un servizio alla persona e alla società umana che si esprime e si attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, ispirandosi ai valori del cristianesimo e al magistero della Chiesa. I Circoli sono presenti anche nelle città di Roma, di Firenze e di Catania.

Per informazioni: lmgallizia@legionaries.org