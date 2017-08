"Paura in terrazza": dal 18 agosto all'1 settembre al MIC

Paura in terrazza è il titolo della rassegna con cui il MIC omaggia il maestro dell'horror americano George Romero. Sei le serate in cui sulla terrazza del Museo verranno proiettati i suoi film.

George Andrew Romero (1960-2016) è riuscito a rivoluzionare il genere horror attraverso pellicole cult che volevano essere una critica feroce alla società consumista e insensibile dell'America odierna. Figure come lo zombi così, divengono metafora dell'uomo medio, irrazionale e insaziabile nella sua fame perenne.

In caso di pioggia le proiezioni sulla Terrazza MIC verranno cancellate e dal 29 agosto trasferite nella Sala Cinema. Di seguito il programma della rassegna:



Venerdì 18 agosto

21:30 La notte dei morti viventi

George A. Romero, USA, 1968, 96’. Con Duane Jones, Judith O'Dea

La storia segue i personaggi Ben e Barbra Huss, insieme ad altre cinque persone, intrappolate nella casa colonica di un cimitero della Pennsylvania che pullula di "morti viventi".



Venerdì 25 agosto

21:30 La città verrà distrutta all’alba

George A. Romero, USA, 1970, 103’. Con Lane Carroll, Lynn Lowry.

La trama ruota attorno a una pericolosa arma biologica che accidentalmente viene immessa nell'aria e raggiunge una cittadina degli Stati Uniti d'America.



Martedì 29 agosto

21 Martin

George A. Romero, USA, 1978, 95’. Con John Amplas, Lincoln Maazel.

Martin è un ragazzo apparentemente normale. Tuttavia, il suo vecchio cugino è convinto che sia la personificazione del demonio e lo invita presso di sè per salvargli l'anima o distruggerlo per sempre.



Mercoledì 30 agosto

21 Zombi

George A. Romero, USA, 1979, 120’. Con Tom Savini, David Emge.

Una misteriosa epidemia che resuscita i morti trasformandoli in mostri affamati di carne umana dilaga negli Stati Uniti senza che militari e scienziati possano opporvi rimedio.



Giovedì 31 agosto

21 Il giorno degli zombi

George A. Romero, USA, 1985, 102’. Con Lori Cardille, Terry Alexander.

I morti viventi dominano da tempo la Terra, mentre i pochi umani superstiti sono costretti a sopravvivere come meglio riescono.



Venerdì 1 settembre

21 La terra dei morti viventi

George A. Romero, USA, 2005, 93’. Con Asia Argento, Dennis Hopper.

I morti viventi vagano in una terra disabitata, mentre gli esseri umani si sono rifugiati in una città-fortezza per poter continuare a vivere le proprie vite.