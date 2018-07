Pcp - Piano che piove in concerto a Milano

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti con l'album d'esordio "In Viaggio con Alice" i PCP - Piano che Piove tornano con il nuovo alnum "Il Tram e la Luna", un elegante mix tra canzone d’autore e atmosfere swing-latin jazz, una nuova consapevolezza, un punto di svolta nella scrittura dei testi e nella ricerca sonora.

Venerdì 20 luglio la band milanese - Simona Botti alla voce, Claudio Resentini al basso e il chitarrista Ruggero Marazzi - si esibiranno live presso la Cascina Martesana ( Via Bertelli 44. Ingresso libero. Apertura porte ore 17. Inizio concerto ore 21. Infoline: 389-5820695).

Il concerto, in cui la band propone una miscela di melodia tipica della canzone d’autore e atmosfere latin jazz, è incentrato sul nuovo disco di inediti “Il Tram e La Luna”, già disponibile in formato CD, in digital download e su tutte le piattaforme di streaming, ma la scaletta prevede anche alcuni brani del disco di debutto e alcune cover, in un percorso musicale coinvolgente.

L’album è stato anticipato dal singolo “Tango Sbagliato” nel cui video, diretto da Emilio Pastorino, ricorre il tema del “sogno” che è un po’ il filo conduttore del disco. La vita della protagonista si snoda, tra personaggi reali e fantasticati, in un alternarsi di realtà e sogno, il tram e la luna. Il videoclip è online sul loro canale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QPRvDFSbGI4 - Ogni settimana, sarà online un video live tratto dal concerto di presentazione dell’album, per regalare ai fans l’intera scaletta.

L’album è stato registrato al World Music Studio, con arrangiamenti di Pino Laudadio e Pacho Rossi, e masterizzato da Antonio La Rosa. La scelta di una produzione ‘quasi live’ e priva di suoni campionati, è voluta anche per lasciare ai suoni e alle parole il compito di trasmettere emozioni. I testi, infatti, pur trattando diversi temi, sono accomunati proprio dalla volontà di catturare sensazioni, di scattare “fotografie” della realtà, restituire l’idea di un’emozione.