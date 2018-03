Per i martedì della biblioteca, l'Associazione Culturale GOST mette in scena Peccati di gola per la regia di Roberta Cavalleri. Con la partecipazione del gruppo vocale Suonova.



Una casa chiusa, una maitresse e tante donnine... allegre.. Ma come di consueto, la realtà apparente vela ciò che si nasconde dietro un presunto luogo peccaminoso... Ed ecco che la "casa" diventa quasi un confessionale; la Signora responsabile dei "servizi offerti" si rivela come maestra d’arte e di vita; le "professioniste" del mestiere... donne divertenti disponibili all’ascolto, al consiglio ed all’insegnamento; i clienti, solo degli uomini in cerca di affetto. Questo ribaltamento delle parti, mette in discussione i "dettami" della buona società e mostra quanto l’amore... quello vero... non abbia confini e pregiudizi. Tutto questo, condito da qualche sorpresa... perchè forse, l’unico vero principio della vita è quello di... non avere regole!!!



L’appuntamento è per martedì 27 marzo alle ore 21:00 presso "Palazzo Seccoborella - Biblioteca di Bollate" piazza C.A. Dalla Chiesa 30 Bollate (MI). Ingresso libero.