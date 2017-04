Il 20 aprile al Carcano "Pecunia", con Gianluigi Nuzzi

Il 20 aprile al Teatro Carcano andrà in scena Pecunia - La via crucis di Papa Francesco, di e con Luigi Nuzzi.

Lo spettacolo, tratto dai libri d'inchista scritti da Nuzzi sul rapporto tra Chiesa e denaro, tratta della lotta di Bergoglio per cambiare l'istituzione ecclesiastica tra innumerevoli difficoltà. Domande e risposte su temi delicati e di stringente attualità si alternano quasi come in un giallo teatrale.