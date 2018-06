Pedalata nella street art di nolo con #Maua

Sabato 9 giugno vi invitiamo a trascorrere una mattina in sella alla scoperta della Street Art in Realtà Aumentata di MAUA - Museo di Arte Urbana Aumentata, guidati dal team di BEPART.



Attraverseremo raccordi e magazzini ferroviari, tunnel e parchi del quartiere che oggi tutti chiamano NoLo, alla ricerca di straordinari pezzi di Arte Urbana che prenderanno vita davanti ai vostri occhi.



Tappa finale al Festival Looperfest & Zuartday 2018 per celebrare la Street Art come motore di rinascita urbana.



• • •



INFO UTILI



RITROVO: Ore 10.00 presso Hug Milano (via G. e C. Venini 83, Milano).



PRENOTAZIONE obbligatoria (massimo 20 posti) scrivendo a Wonderride.milano@gmail.com, l'escursione ha un costo di 5 euro per gli associati. Per chi non lo fosse, la tessera 2018 che comprende l'assicurazione personale.