'Pedigree', arte messicana in mostra alla Galleria Campari

Pedigree, la mostra personale dell’artista messicano Rodrigo Hernández, arriva alla Galleria Campari da giovedì 10 ottobre a venerdì 14 febbraio.

La mostra, a cura di Ilaria Bonacossa, raccoglierà otto sculture in dialogo con una speciale carta da parati che l’artista ha realizzato come omaggio alla vicenda della famiglia Campari. Il percorso espositivo è stato realizzato appositamente per gli spazi della galleria da Hernández (Città del Messico, 1983), vincitore della seconda edizione del Campari Art Prize alla venticinquesima edizione di Artissima, Fiera internazionale d’arte contemporanea di Torino.

Ad aspettare i visitatori un percorso che fonde realtà e immaginazione, in cui convergono la biografia del fondatore Gaspare Campari, la nascita e l’evoluzione dell’azienda, ma anche suggestioni letterarie, simbologie e una personale interpretazione della vicenda. Elementi astratti e figurativi, come ad esempio cani, edifici, uomini e macchine, si intrecciano con molteplici visioni, vecchie e nuove, significative o insignificanti, filtrate attraverso la sensibilità dell’artista.

In programma dal martedì al venerdì visite guidate gratuite (su prenotazione): ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17. E ogni secondo sabato del mese: ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17.