Paolo Pellegrin, Confini di umanità: la nuova mostra fotografica alla Triennale, gratis

Si intitola 'Confini di umanità' la nuova mostra fotografica gratuita della Triennale, visitabile dall'8 novembre all'1 dicembre.

La mostra

La rassegna - organizzata con Bookcity Milano, Pistoia - Dialoghi sull’uomo, Fondazione CRPT, in occasione della X edizione del festival Pistoia - raccoglie 60 scatti realizzati da Paolo Pellegrin in Algeria, Egitto, Kurdistan, Palestina, Iraq e Usa. A fare da fil rouge il tema dell’impervio percorso della convivenza oggi, sviluppato spesso per sottrazione e opposizione.

'Confini di umanità' racconta al visitatore lo sforzo continuo necessario perché i diversi popoli riescano a convivere. A completare l'esposizione un montaggio di video realizzati da Paolo Pellegrin in America sulle linee razziali che ancora dividono gli Stati Uniti, confini invisibili ma ancor più insormontabili di quelli fisici.