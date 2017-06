Pelma organizza a Milano una mostra artistica sul Poliuretano

Dal 6 al 13 Giugno, la Galleria PwC di Milano ospita la rassegna Paesaggi Sensoriali - Nuovi comfort con il poliuretano espanso flessibile, promossa in collaborazione con l'azienda Pelma di Bassano Bresciano leader nelle produzione di poliuretano espanso flessibile. La scelta di allestire questa performance tecnico artistica è stata voluta da Pelma anche per celebrare gli 80 anni dalla scoperta di questo polimero. Era infatti il 1937 quando Otto Bayer ottenne di nei laboratori Bayer in Germania per la prima volta questo materiale che Pelma produce ormai da più di 50 anni. La mostra, che si tiene all'interno del prestigioso edificio disegnato da Renzo Piano, sede del Sole 24 Ore, si sviluppa attraverso un inedito percorso fotografico che ritrae celebri oggetti di arte e di design appartenenti alla cultura del progetto milanese. Attraverso gli scatti fotografici di Angelo Alghisi, una serie di dettagli sottolineano i molteplici modi di intendere il rapporto tra l'uomo e gli oggetti, in un gioco creativo fatto di diverse posture, movimenti ed interazioni. I ritratti in bianco e nero sono completati da una sequenza di volumi tridimensionali in poliuretano espanso flessibile che offrono al visitatore un affascinante ritratto delle potenzialità espressive e funzionali del materiale.