Pennellate di serotonina

A CARNEVALE OGNI EMOZIONE VALE, questo il tema del secondo appuntamento con #pennellatediserotonina



Dedicheremo un pomeriggio all'arte, alla fantasia, al divertimento sfrenato, al colore e alla creatività.



È un laboratorio pensato per i bambini, ma è aperto a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco creando.



La giornata verrà divisa in più parti, alternando un racconto teatrale e un laboratorio artistico.



Per info e prenotazioni scrivere a: arte.eterotopia@gmail.com