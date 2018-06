Peperoncino hemp fest & street food

A Storie Metropolitane a ridosso del Naviglio nella location Estiva dell'associazione Peperoncino Sud D'Autore dal 29 giugno a 1 Luglio è

Peperoncino Hemp Fest!

Reggae Live concerti , dancehall, Canapa Legale e Street Food .

Evento dedicato alla Canapa e addetti ai lavori, un modo nuovo per avvicinarsi alla canapa in modo terapeutico.

Ci Saranno presenti concerti , dj set , BirrERIA , Truck Food Porchetta, Cibo Vegetariano , Vegano, Hamburger di Chianina , Ravioli. e molto buon cibo ancora, Banchetti e Aziende che propongono la canapa.



Programma :



Venerdi 29 Giugno

Dalle 19:00 Si APRE Mangia e SI beve con i Truck Food



Ore 21.00 LIVE

i Kingstown – pop reggae live!

La band capitanata da Davide “Dava” Romagnoni (cantante dei Vallanzaska) con la splendida voce di Gabriella de Mango, il favoloso basso di Andrea Vagnoni e l’acustico battere di Lorenzo Ottana’ propone un repertorio di rivisitazioni di classici del reggae e del pop, il tutto coi ritmi in levare giamaicani.

Una serata per cantare e divertirsi con leggerezza e simpatia.



KINGSTOWN – STREET REGGAE:

Gabriella De Mango – voce

Davide Romagnoni – chitarra

Andrea Vagnoni – basso

Lorenzo Ottanà – batteria



ORE 22.00 Live

HIGH VIBES



BAND REGGAE MILANESE TUTTA IN LEVARE

VinceMonti - Guitar & Vocals

Ale "liky liky N°1" Soresini - Drums & Vocals

Angelo "Gange" Cattoni - Keyboards & Vocals

Gianluca "Pelo" Pelosi - Bass

Christian Lavoro - Guitar & Vocals



Sabato 30 Giugno

Dalle 19:00 Si APRE Mangia e SI beve con i Truck Food



Ore 21.00 LIVE

REGGAE PEOPLE

Omaggio A Bob Marley



Reggaepeople nascono nel 2005

Sono una Band dai ritmi reggae in levare, omaggeranno la musica e le canzoni di BoB Marley per allietare la festa.



Domenica 1 Luglio

DALLE18:00

APERITIVI CENE, CON STREET FOOD A RITMO DI DANCE HALL

CON DJ VITO WAR



Evento pagine facebook https://www.facebook.com/events/355541551599651/



Per. Info : produzionifolkdautore@gmail.com



Storie Metropolitane ARIA ESTIVA

Alzaia Naviglio Grande 192 Milano

Ingresso Libero.salone del mobile street beer music fest Eventi a Milano

„Metro' Porta Genova,o Passante Ferroviario Porta Genova

Prendi il Tram 2 in direzione Lodovico il Moro davanti alla metro di porta Genova, scendete alla fermata del secondo canottieri che circa sono 5 minuti di tram, attraversate il ponte a piedi e 20 metri sarete arrivarti.

Storie Metropolitane.