Per la festa della mamma lancia un palloncino con libellule nel cuore. Piazza santa Francesca Romana

Il 14 maggio le volontarie di Libellule nel cuore vi aspettano in Piazza Santa Francesca Romana (MM Porta Venezia, a due passi da Corso Buenos Aires) a Milano dalle ore 10 alle 17,30, per scrivere su un palloncino un pensiero per tutte le mamme del mondo, unite dallo stesso filo: quello dell'amore. Un filo che non si spezza neanche quando la vita finisce. Un pensiero speciale andrà alle mamme e alle nonne che non sono più con noi e anche alle mamme che si ritrovano sole a crescere i propri figli, poiché la memoria è ciò che ci unisce ai nostri cari e che permette loro di continuare a vivere nei nostri cuori. Libellule nel cuore ha già celebrato così la Festa del papà e con grande sorpresa, abbiamo riscontrato che sono stati proprio i bambini a coinvolgere con grande entusiasmo gli adulti, anche quelli più restii. Condividere un ricordo, sentire di non essere soli e di poter celebrare assieme ad altre persone questa Festa, è stata un'esperienza che ha coinvolto tutti, piccoli e grandi, oltre ogni aspettativa. Ma è stato soprattutto un momento "gioioso", anche per i bambini che hanno mandato un pensiero al papà o al nonno che hanno perduto. Per il nostro progetto di sensibilizzazione è stata una conferma: dopo il dolore è importante concedersi la possibilità di tornare a sorridere e il sorriso è il regalo più grande che si possa fare a chi ci circonda e a coloro che non sono più con noi, che ci hanno voluto bene e che vorranno sempre la nostra felicità. Perciò, in occasione della la Festa della Mamma, Libellule nel cuore libererà non solo palloncini ma anche tanti sorrisi con la presenza di Angelo Cattaneo, creatore del Joy Trai-ning, che sarà con noi alle ore 17,00 per vivere insieme un momento di liberazione e di gioia che si diffonderà nell'aria assieme a centinaia di palloncini. Libellule nel cuore è un progetto della Fondazione Maurizio Fragiacomo Onlus nato con l'obiettivo di aiutare i bambini e gli adolescenti nell'elaborazione del lutto. È ispirato a Grief Encounter, una delle più autorevoli organizzazioni britanniche fondata dalla psicologa Shelley Gilbert, che lo appoggia anche nella formazione e nel materiale di supporto. Secondo dati europei, il 30% dei bambini entro i 18 anni subiscono una perdita familiare importante. Un supporto specifico nell'elaborazione del lutto può migliorare il resto della loro vita emozionale. Libellule nel cuore segue gratuitamente i bambini e gli adolescenti, con un supporto anche alle loro famiglie, in questo percorso e può aiutare gli insegnanti e gli operatori sanitari e del sociale che si relazionano con loro ad affrontare le problematiche che possono emergere nei minori dopo un grave lutto. Vivere la morte e la perdita che ne consegue a una giovane età è un trauma enorme: in prima fase si entra in modalità sopravvivenza. Nella seconda fase si cerca di dare un senso a ciò che è accaduto e qui entrano in gioco tutti: famiglia, amici e scuola. Stiamo diventando una società che nega la morte rendendola così un'esperienza psicologicamente sempre più complessa. La prima esperienza con la morte è davvero molto importante e a volte l'elaborazione di un lutto può risultare difficoltosa. I bambini e i ragazzi vanno ascoltati. È necessario comprendere appieno cosa stiano attraversando, fornendo loro la possibilità di esprimere il dolore e dandogli l'opportunità di farlo. È istintivo per gli adulti tentare di proteggere un bambino da cattive notizie, ma questo non è sempre d'aiuto nel lungo termine. Diversi studi indicano che i bambini, ai quali si è parlato apertamente della morte, mostrano livelli più bassi di ansietà. La mission di Libellule nel cuore è di aiutare le famiglie ad affrontare con consapevolezza il lutto ma soprattutto di far tornare un bambino a giocare e a sorridere alla vita. Il supporto è fornito gratuitamente da un team specializzato nell'ambito della psicologia, del counseling e dell'educazione, assieme a un'équipe di volontari formati in questo campo. Si interviene soprattutto con attività di gruppo ludico espressive, suddivise per fasce d'età, ma con un occhio sempre attento ai bisogni individuali. Libellule nel cuore è l'unico progetto italiano che utilizza anche un Manuale, fornito gratuitamente, ad uso del bambino e degli adulti a lui vicino. È un importante strumento per aiutare il bambino a esprimere ciò che sta vivendo attraverso disegni, attività, immagini, parole e suggerimenti. Per ricevere aiuto e saperne di più www.libellulenelcuore.it https://www.facebook.com/libellulenelcuoreonlus/?fref=ts Helpline : 348 8147479 lunedì-venerdì 18/20, sabato e domenica 10-13