Per mettere in mostra il valore dello sport: le associazioni del territorio presentano il meglio delle loro attività

Ma soprattutto l’impegno di adulti, ragazzi e bambini che credono nel significato dell’attività sportiva, come strumento di crescita e come modo per prendersi cura di sé

Accettiamo sempre con grande entusiasmo l’invito a farci conoscere, per mostrare i risultati raggiunti ma soprattutto per contribuire a diffondere l’idea che la pratica sportiva è davvero importante per la crescita dei nostri ragazzi.

A dirlo è Laila, istruttrice della Polisportiva San Giuliano con partecipa con le ragazze della Ginnastica Ritmica al terzo appuntamento di Le Cupole Show la fortunata rassegna che sta regalando pomeriggi di spettacolo e svago al pubblico di San Giuliano grazie alla straordinaria partecipazione delle associazioni sportive del territorio.

Teatro dell’iniziativa è il centro commerciale Le Cupole di San Giuliano Milanese, che ospita tutte le domeniche di maggio un ricco programma di esibizioni e spettacoli, per divertire ma anche e soprattutto per trasmettere il valore della pratica sportiva, per la salute e per la qualità della vita.

Domenica 21 maggio si potrà assistere alle performance della Polisportiva San Giuliano che tra le sue varie proposte - attività amatoriali, ma anche il settore agonistico nel nuoto, basket, pallavolo – ha scelto di presentare esibizioni di Ginnastica Ritmica.

Dice Laila, della Polisportiva San Giuliano: Le finalità principali della nostra associazione sono quelle di far conoscere, di promuovere e di offrire ai cittadini occasioni per la pratica controllata e guidata di attività motorie a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, nella convinzione che lo sport rivesta un elevato valore formativo in termini di benessere e migliore qualità di vita. Domenica si esibiscono le nostre bravissime ginnaste: sono determinate e piene di passione. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere.

Ma potremo conoscere meglio anche l’Associazione Sportiva Dilettantistica Qwan Ki Do con esibizioni di karate, judo e arti marziali

Non tutti possono avere la sicurezza di diventare dei campioni ma chiunque può avere questa ambizione e coltivare le proprie passioni – dice Gennario Gangia dell’ASD Qwan Ki Do San Giuliano Milanese -. I nostri istruttori hanno alle loro spalle anni ed anni di competenze in questo mondo; per loro non c'è cosa migliore del crescere nuove generazioni di atleti e condividere la propria passione, abilità... e i tanti trucchetti imparati in tutta una vita!

Ma l’attività fisica è anche divertimento: il ballo è benessere fisico e mentale, salute e svago, dicono gli insegnanti della Associazione Latin Club Lodi, che presentano a Le Cupole Show performance di danza e balli latino americani. E proseguendo sempre con i balli sportivi e caraibici assisteremo anche alle performance dei ballerini dell’Associazione L’Alma Latina accompagnati dai maestri Anna Bernardo e Silvio Minzoni.

Domenica 28 gran finale con premiazione delle associazioni che hanno aderito al progetto Le Cupole Show con lo spettacolo di danza e balli caraibici dell’Associazione Raduno 97 di San Giuliano Milanese.

