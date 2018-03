Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 21 Marzo 2018 alle ore 21,00 il Centro Asteria proporrà lo spettacolo teatrale “Per Questo!” di e con Eleonora Frida Mino, tratto dal libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando, ospite della serata. Lo spettacolo è nato dal desiderio di parlare di legalità attraverso il teatro e con l’intento di raccontare la mafia ai più giovani: il monologo spiega con estrema chiarezza e delicatezza i concetti di omertà, denuncia, rispetto delle regole partendo dagli eventi della vita quotidiana per arrivare ai grandi esempi di contrasto alla cultura mafiosa e alle organizzazioni criminali. Dato il forte impegno sociale, “Per Questo!” ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza da parte del Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, e ha come Madrina la Prof.ssa Maria Falcone, sorella del Giudice Giovanni Falcone, al quale la rappresentazione fa tributo. Lo spettacolo, rivolgendosi a un pubblico vasto, permette una riflessione a più livelli: • Per gli adulti: perché possano ricordare e riflettere sulla legalità; • Per le famiglie: per sottolineare l’importanza del dialogo con i figli mettendo in luce il proprio ruolo educativo; • Per le scuole: per fornire agli insegnanti uno strumento in più; • Per i ragazzi (a partire dagli 8 anni): perché possano trovarvi un insegnamento Lo scrittore e giornalista Luigi Garlando interverrà durante la serata. INGRESSO: Intero €10 – Ridotto (bambini e studenti) €8 Parcheggio convenzionato: CRF CERMENATE PARKING, via G. da Cermenate 62. Info e dettagli sui prezzi sul sito. Per informazioni e prenotazioni: CENTRO ASTERIA Piazza Carrara 17.1 - 20141 Milano Tel. 028460919 - e-mail: cultura@centroasteria.it

