Per un civismo federalista... con l’Europa nel cuore

Sabato 25 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la Sala degli Affreschi della Società Umanitaria L'iniziativa del 25 Marzo si innesta in un percorso di confronto avviato con le realtà civiche di tutta la Lombardia, che ha portato alla sottoscrizione di un documento di fondazione dell'Associazione Movimenti Civici Lombardia, attualmente in fase di avvio ed è in collegamento con le esperienze similari che stanno dando vita ad analoghe reti in Piemonte ed alla nascita di una lista civica per le prossime comunali di Genova. INTERVENGONO: Piero Bassetti, Franco D'Alfonso, Ada Lucia De Cesaris, Mario Giaccone, Emilio Genovesi, Giorgio Gori, Arcangelo Merella, Pietro Modiano, Tommaso Nannicini, Riccardo Nencini, Giuliano Pisapia, Davide Rampello, Beppe Sala, Bruno Tabacci, Carlo Tognoli, Corrado Valsecchi. PARTECIPANO: Giovanni Alba, Walter Andreazza, Roberto Arditti, Daniela Benelli, Giuseppe Berger, Claudio Bonfanti, Luca bonsignore, Giancarlo Caldone, Roberto Caputo, Paolo Carletti, Diego Castagno, Corrado Cattrini, Michele Chiodarelli, Daria Colombo, Giovanni Cominelli, Santo consonni, Emmanuel Conte, Gian Carlo Corada, Enrico Dioli, Paola Falcetti, Daniela Ferrè , Mattia Granata, Alberto Grandi, Edoardo Alfassio Grimaldi, Maria Grazia Guida, Paolo Limonta, Andrea Manzitti, Enrico Marcora, Roberto Masiero, Sergio Meazzi, Maria Luisa Melli, Simone Negri, Federico Parea, Silvana Pasini, Jacopo Perazzoli, Maurizio Pezzotti, Luciano Pilotti, Claudio Rapetti, Antonio Santangelo, Cristina Sello, Marta Sempio, Beppe Torchio, Sergio Vicario.