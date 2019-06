Perchè investire in italia? Opportunità, lacci e lacciuoli

Nonostante la ricchezza del sistema produttivo e imprenditoriale, il nostro Paese è divenuto sempre meno attraente per i capitali esteri. Come è noto però, flussi di investimento diretto costituiscono un rilevante e irrinunciabile fattore di crescita per un paese. E’ dunque decisivo avviare una seria riflessione su quale sia la natura del problema e formulare opportune strategie per risolverlo.







Modera



Luigi Chiarello, Caposervizio Italiaoggi



Intervengono



Emilio Colombo, Professore Ordinario di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore



Alessandro Santoro, Professore Associato di Scienza delle finanze, Università degli Studi di Milano-Bicocca



Nicola Sartori, Professore Associato di Diritto Tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca



Emanuele Cusa, Professore Associato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano-Bicocca



Conclude



Michele Geraci * Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico



* in attesa di conferma



Registrazione obbligatoria: https://forms.gle/CBvjrkNKKWheFUNb9