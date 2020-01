1973-2020 A ROBERTO FRANCESCHI… DALLA MEMORIA UN PROGETTO PER IL FUTURO



PERCHÉ NON SONO NATA CONIGLIO

LETTURE, MUSICA, POESIE PER LYDIA FRANCESCHI

Testi tratti dall’omonimo libro



23 GENNAIO 2020

Ore 20, Aula Magna dell’Università Bocconi

via Gobbi 5, Milano

in collaborazione con ISU Bocconi



In apertura della Serata, Lydia Franceschi, Presidente Onoraria della Fondazione Roberto Franceschi Onlus, e Antonella Carù, Dean della Scuola Graduate dell’Università Bocconi, proclameranno i vincitori dei Fondi di ricerca Roberto Franceschi



A SEGUIRE

READING TEATRALE a cura di Farneto Teatro

drammaturgia e interpretazione Elisabetta Vergani

musiche originali dal vivo Sara Calvanelli



Interverranno:

Laura Boldrini ex Presidente della Camera dei Deputati

Tiziana Ferrario Giornalista

Cristina Franceschi Presidente Fondazione Roberto Franceschi Onlus

Mariapia Mendola Network Roberto Franceschi, Professoressa Ordinaria di Economia Politica, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Giulia Di Donato Network Roberto Franceschi, Amministratrice delegata Medici in Famiglia

Coordina:

Claudio Jampaglia Giornalista, curatore del libro



INGRESSO GRATUITO FINO ESAURIMENTO POSTI

PREVIA PRENOTAZIONE Su EVENTBRITE

O VIA MAIL A eventi@fondfranceschi.it



Si ringrazia: Università Bocconi

In collaborazione con: Intesa Sanpaolo

Media partner: Radio Popolare

Gallery