Sabato 7 dicembre Metiss’Art e Metromondo organizzano

al C.I.Q. / Centro Internazionale di Quartiere - Cascina Casottello

Via Fabio Massimo, 19 Milano



DAL CIELO AL CUORE performance di musica e danza

Di Carolina Morais Fonseca (danza duende) & Angelo Urso (contrabbasso)



Spettacolo diviso in 3 atti. Parte di una dimensione celeste. Il primo atto dinamico, in cui la musica diventa circolare e la ballerina incarna un'energia di libertà e bellezza.

Il secondo atto è un riflesso del profondo cielo terrestre. Il ritmo e la semplicità in cui corpo e musica entrano nella geometria del tempo e dello spazio.

Il terzo atto descrive l'unione di cielo e terra in un'umanizzazione, un'alchimia di silenzio e suoni di nuove trame: espansione della poesia e della musica danzante.



Prima dello spettacolo, dalle 20.30, APERICENA su prenotazione

Menù: 1° - Strozzapreti con guanciale; alternativa vegetariana di pasta, pomodoro e basilico; -

2° - Tagliata di manzo con patate; alternativa vegetariana di Melanzana alla parmigiana; - Dessert

Apericena e partecipazione alla performance: 20 €;

ingresso senza apericena per il solo spettacolo/performance: sottoscrizione di 5 €





Informazioni e prenotazioni:

3896986359 – metromondo@tin.it – www.metromondo@tin.it –

Fb: Circolo Metromondo