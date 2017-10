Performance di pianomirroring

Torna a Spazio Lambrate l'attesissima performance pubblica di PianoMirroring!

La performance di Alessandro Sironi, pianista, compositore e creatore di PianoMirroring, permetterà ai partecipanti di conoscere un’innovativa modalità di vivere la musica in pubblico.

Un'opportunità unica al mondo di guardarsi attraverso la musica.

Seduti davanti a Sironi, i partecipanti si trasformeranno in partiture umane che l’artista interpreterà al momento, dando suono all’interiorità di ognuno.

Di ogni mirroring verrà realizzata una registrazione a disposizione dei partecipanti.

La somma delle performances crea un concerto vero e proprio, dando luogo a eventi unici e irripetibili nei quali i brani musicali diventano catalizzatori dei sentimenti che circolano nel pubblico presente.



SPAZIOLAMBRATE

Viale delle Rimembranze di Lambrate, 16

(MM LAMBRATE)

Ore 21.00 - Ingresso 10 euro

Non serve prenotazione