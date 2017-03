Performance "Human possibilities" al Pimoff giovedì 23/03

Coreografia Eyal Bromberg Performers Elda Gallo, Hugo Le Brigand and Eyal Bromberg Dramaturg Savyon Fishlovitch Human Possibilities è l'esito finale della residenza di Eyal Bromberg al PimOff. La performance è consigliata a un pubblico adulto. Nato e cresciuto in paese lacerato da lotte religiose e nazionalismi sono sempre stato costretto a confrontarmi con convinzioni e credi religiosi che usati impropriamente, possono reprimere e creare interferenze con la sfera della sessualità e della fantasia e, soprattutto, isolare e ostacolare la possibilità di connettersi con altri esseri umani. Human Possibilities si oppone alla chiusura di qualsiasi credo religioso o politico e si focalizza invece sulla fede nella ricchezza e nella forza della natura umana. Ispirato dalla posizione filosofica del Fisicalismo, così come dalla mitologia, dal mistico e dal soprannaturale questo progetto abbraccia e redime tutte le possibilità umane, tutto quello in cui ci identifichiamo o in cui crediamo, a patto che si rispetti lo spirito umano universale.