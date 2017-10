Performance di Pianomirroring - Milano - 4 novembre

Immagina un pianista che ti guarda negli occhi e suona ciò che sei

portando alla luce la musica dei tuoi pensieri,

dei tuoi sentimenti.

Una musica che nasce al momento

e si costruisce davanti a te,

insieme a te.

Uno specchio sonoro.

Il tuo specchio.





PianoMirroring torna a Milano per l’ormai consueto e attesissimo evento mensile.

La performance di Alessandro Sironi, pianista, compositore e creatore di PianoMirroring, permetterà ai partecipanti di conoscere un’innovativa modalità di vivere la musica in pubblico.

Seduti davanti a Sironi, i partecipanti si trasformeranno in partiture umane che l’artista interpreterà al momento, dando suono all’interiorità di ognuno.

Di ogni mirroring verrà realizzata una registrazione a disposizione dei partecipanti.

La somma delle performances crea un concerto vero e proprio, dando luogo a eventi unici e irripetibili nei quali i brani musicali diventano catalizzatori dei sentimenti che circolano nel pubblico presente.