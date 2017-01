Performance #welcometuitaly // 18 gennaio al Pimoff

#WelcomeTUitaly di e con Sara Pischedda e Luca Castellano La performance vuole abbattere i falsi miti dei quali l'Italia si circonda. In maniera leggera e provocatoria, i danzatori esplorano tutto il marcio che questo bellissimo paese è stato costretto ad accollarsi, con l'obiettivo di rivalutare e di dar spazio all'arte made in Italy. Il pensiero si concentra sulla visione che lo straniero ha del nostro Paese, sui luoghi comuni, sulle tradizioni, su quello che in qualche modo, nel bene o nel male, ci ha reso i più popolari, derisi ma anche apprezzati dal resto del mondo. La performance nasce come un viaggio nel tempo e nello spazio, con linee guida precise che non determinano, tuttavia, lo svolgimento totale del percorso. Ruolo fondamentale lo ha il pubblico che vivendo un susseguirsi di emozioni e di situazioni tipiche italiane, ne rivaluta l'importanza e la bellezza. Ironizzare sulla mafia, sulla politica diventa un mezzo, non scontato e prevedibile, di giungere alle grandi eccellenze patriottiche, alla tradizione letteraria, musicale, cinematografica, culturale. Protagonista dell'esplorazione sarà anche l'ottima cucina di cui l'Italia può vantarsi. Atti performativi, scenografie, dialoghi, proiezioni, musiche cult italiane sono gli ingredienti di un lavoro coreografico dinamico ed allegro, che può contare su questi mezzi artistici per descrivere quello che di prezioso c'è in uno Stato e nelle persone che lo vivono.