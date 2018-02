Performing pac - Finissage event x le Cannibale

Il PAC - Padiglione D'Arte Contemporanea apre nuovamente le sue porte alla realtà milanese Le Cannibale in occasione di Performing PAC - appuntamento speciale che si articola in 3 giornate dedicate all'esplorazione delle arti visive, e in questa edizione a quelle performative, attingendo in via del tutto eccezionale al proprio archivio e offrendo flashback, proiezioni e live performance con artisti, curatori e studiosi.



Come si racconta oggi il corpo nell'arte? L'evento proporrà video di performance realizzate al PAC da artisti come Vanessa Beecroft, Marina Abramović, Franko B, Regina José Galindo, Carlos Martiel, Grethell Rasùa, Susana P.D. Matienzo, Donna Kukama, Anne Historical, Buhlebezwe Siwani, Santiago Sierra, Luca Vitone oltre alla rilettura critica di due mostre che PAC ha precedentemente ospitato e dedicato a figure chiave della performance art quali Vito Acconci e Gina Pane.



L'evento di finissage vedrà protagonista anche l'artista Marco Belfiore con il suo progetto Cosmic Bombero A/V Show, accompagnato dal sound di due tra i più interessanti e quotati dj e produttori italiani, Marco Shuttle e Uabos.



Tre le parole che spesso vengono associate alla musica di Marco Shuttle​: “cinematico”, “cerebrale” e “cosmico”. Cinematico come l’approccio alla musica che contraddistingue l'artista di stanza a Berlino, riecheggiando il sound design, cosmico come i paesaggi disegnati disco dopo disco nelle sue maratone musicali, cerebrale in quanto autore di produzioni dove niente è lasciato al caso e la tensione è gestita magistralmente. Al suo fianco Uabos, produttore stimato e talentuoso dj milanese dalla carriera ormai decennale che si è imposto sulla scena nazionale e internazionale grazie alla qualità dei suoi djset e i suoi cinque EP e svariati remixes.













Programma:

Live: Cosmic Bombero Show con Marco Belfiore (h 21:30)



Djset: Marco Shuttle, Uabos (22:00 - 02:00)



(in mostra) Video: Vanessa Beecroft, Marina Abramović, Franko B, Regina José Galindo, Carlos Martiel, Grethell Rasùa, Susana P.D. Matienzo, Donna Kukama, Anne Historical, Buhlebezwe Siwani, Santiago Sierra, Luca Vitone



(in mostra) Flashback: Vito Acconci, Gina Pane