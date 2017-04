PERIGEION: UN ATTO DI POESIA Ospite: Fernando Lena Intervengono: Giusi Drago, Nino Iacovella e Christian Tito Letture dei testi di poeti pubblicati sul blog Perigeion La "Dimora del tempo sospeso" è stata per noi la casa accogliente nella quale imparare e incontrare scritture libere, feconde, propositive. Vorremmo allora seguire l'esempio di Francesco Marotta e per questo siamo qui a sognare un luogo in cui, sotto i buoni auspici della farfalla che Francesco scelse a suo tempo come segno di bellezza e di speranza, si possa, avvicinandosi alla terra e su di essa, al contempo, compiendo voli della fantasia e del desiderio (ed è questo il senso del nome "perìgeion"), attraversare scritture e arti che sappiano restituirci la gioia di leggere e di meditare. Benvenuto dunque a chiunque abbia, con serietà e onestà, qualcosa da dire, benvenuto a chiunque rechi con sé il desiderio di ascoltare e benvenuto a chiunque creda nella bellezza e nella scrittura come atti di libertà, riscatto e resistenza. Desideriamo non ci sia posto per i narcisismi, né per gli esibizionismi, ma per la poesia e l'arte senza limitanti aggettivi e senza aberranti etichette. Non pubblicheremo nulla di "nostro", fatti salvi gli articoli di critica e le traduzioni di nostra mano: per il resto Perìgeion vivrà dei contributi di tutti gli amici che vorranno animarlo e sostenerlo. Non ci interessa promuovere i nostri testi o i nostri libri, ma, amici uniti dalla stima e dall'affetto reciproci, ci preme incontrare altri amici (autori o lettori o appartenenti ad entrambe le categorie) e continuare a credere nella necessità di fare arte, di scriverne, di investire in maniera puramente e gioiosamente gratuita tempo e impegno. Amara, Roberto R. Corsi, Guido Cupani, Antonio Devicienti, Giusi Drago, Nino Iacovella, Evangelia Polymou, Christian Tito, Francesco Tomada. -------------------------------------------------------------- FERNANDO LENA Nato a Comiso in Sicilia nel 1969 dove da un po' d'anni vive e lavora e dove anche si è diplomato all'istituto d'Arte.Ha pubblicato diversi libri di poesia,il primo risale al 1995 con il titolo "E Vola Via" edizioni Libro Italiano.Poi dopo un silenzio di quasi dieci anni ha pubblicato una piccola suite ispirata da otto tele del pittore Piero Guccione edita dalla Archilibri di Comiso e successivamente sempre con lo stesso editore una raccolta dal titolo "Nel Rigore Di Una Memoria Infetta".Gli altri tre libri risalgono,uno nel 2014 per i Quaderni Dell'Ussero dal titolo "La Quiete Dei Respiri Fondati" edizioni Puntoacapo,l'altro "Fuori dal Mazzo" che è un libro d'arte (edizioni fuori commercio anno 2016) e infine "La Profezia dei Voli" edizioni Archilibri (2016, secondo posto premio Moncalieri e Poetika ). Suoi testi e recensioni sono ospitati in diversi blog e riviste tra i quali:Blanc de ta Nuque, Atelier, Poetarum Silva, Word Social Forum, Larosainpiù, Compitu Re Vivi, Centro Cultural Tina Modotti caracas, Mosche in Bottiglia, Pioggia Obliqua, L'Estroverso, Alla volta di Leucade, Lirici Greci, Il Segnale ecc… partecipa spesso in festival dove la contaminazione poetica si incontra con altre discipline artistiche. -------------------------------------------------------------- DOMENICA 30 APRILE, ore 20.00 BEZZECCA LAB via Bezzecca 4, Milano tel. 02.86.89.44.33 tram 27, 9, 23 e 12 - bus 60, 73 Informazioni: e-mail bezzeccalab@gmail.com - www.facebook.com/bezzeccalab Ingresso gratuito per i soci - tesseramento annuale € 5,00

