Peristrophe - Rock contro la leucemia infrantile

Il gruppo Peristrophe suona cover di Pink Floyd, Genesis, King Crimson, ELP e altre band degli anni 70, oltre a pezzi originali, e si esibisce quasi esclusivamente a supporto di cause benefiche. In questo caso il ricavato andrà al Comitato Maria Letizia Verga, ONLUS che sostiene la ricerca e i malati di leucemia infantile. Peristrophe è composto da sette membri, tutti non professionisti, con età comprese fra i 14 e gli over 50, accumunato dalla passione per il rock progressivo. L'obiettivo è quello di riproporre grandi brani del passato in una modalità che li renda più facilmente fruibili anche ad un pubblico che non ha avuto occasione - per gusti o per età - ad avvicinarsi alla ricchezza del rock di quegli anni.