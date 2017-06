Personale di Massimo Giordano

In occasione di Photofestival 2017, MADE4ART di Milano presenta A light in the shadow, mostra personale dell'artista fotografo Massimo Giordano (Agropoli, 1970) a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. La figura femminile, vera protagonista di questo progetto inedito di Massimo Giordano, si fa specchio per portare in superficie le emozioni, le sensazioni, le paure e le aspirazioni dell'essere umano: ritratta con profonda sensibilità e una capacità di introspezione che restituisce tutta la complessità della sua dimensione interiore, la donna che Giordano cattura con l'obiettivo diventa simbolo di qualcosa d'altro, spunto di riflessione e veicolo di un messaggio, andando oltre la pura e semplice ricerca della perfezione estetica. Che si tratti di icone contemporanee immortalate nella fissità del ritratto oppure di figure sinuose congelate nel rapido movimento del corpo, la presenza femminile diventa per l'artista emblema di positività e di speranza, una vera e propria luce che emerge dal buio, a rendere meno cupe le incertezze e le inquietudini della contemporaneità. A light in the shadow, con data di inaugurazione mercoledì 14 giugno alle ore 18.30, sarà aperta al pubblico fino al 26 dello stesso mese. Accompagna la mostra un catalogo della Collana MADE4ART con testi critici dei due Curatori e le immagini delle opere in mostra, scaricabile dal sito Internet di MADE4ART. MADE4ART Spazio, comunicazione e servizi per l'arte e la cultura Via Voghera 14, 20144 Milano www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872