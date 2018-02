Pessina d'autore - Claudio Sanfilippo

Alcune delle canzoni di Claudio Sanfilippo sono state cantate da Mina, Eugenio Finardi, Pierangelo Bertoli, Cristiano De Andrè, Carlo Marrale, Donati, Paola Atzeni, Cecilia Chailly, Lu Colombo, Michael Girard, i tenori Salvatore Licitra e Marcelo Alvarez. Ha scritto canzoni per bambini, per la collana di Geronimo Stilton. Chitarrista acustico che alterna le corde di metallo a quelle di nylon, con suoni di ispirazione angloamericana o legati alla bossanova e alla musica mediterranea.

Ha pubblicato dieci album, il primo dei quali nel 1995, ed ha dato vita con Carlo Fava e Folco Orselli alla Scuola Milanese. Il suo ultimo album, Ilzendelswing, interamente composto e cantato in milanese, è del 2016.



Sarà lui a concludere il ciclo "Pessina D'Autore" venerdì 16 febbraio. Come i suoi precursori, il live sarà alle 21.30 con biglietto a 7€.

Come sempre, potrete cenare prima del concerto presso il circolo prenotando al numero 02 539 8546.



Tessera Arci sempre con voi.