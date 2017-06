Pet therapy e alzheimer: a Milano l’evento organizzato da gruppo Edos e associazione Piccolo principe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Tra le nuove frontiere della lotta all'Alzheimer, trovano sempre più spazio l'interrelazione tra le generazioni, e nuove tecniche che possano attivare la componente affettivo-relazionale attraverso un percorso dolce, in grado di stimolare funzioni motorie, di parola, ed espressività. Per questo, la primavera 2017 della RSA Mater Gratiae di Milano - struttura che possiede un nucleo specifico di dieci posti dedicati agli utenti affetti da Alzheimer, curati da uno staff dedicato attraverso attività differenziate - è stata caratterizzata da eventi dedicati agli ospiti, autosufficienti e non, ai loro familiari e ai caregiver, dove silent disco e musicoterapia sono state protagoniste. Il successo di questi appuntamenti ha portato così il Gruppo Edos, dopo gli incontri di febbraio e dello scorso 18 maggio, a organizzare una nuova giornata in collaborazione con la cooperativa Piccolo Principe Onlus, l'associazione milanese attiva nell'erogazione di servizi ludico-ricreativi per soggetti affetti da Alzheimer, dove sperimentare la pet therapy come momento di aggregazione autentica: un banco di prova davvero particolare, per studiare gli effetti positivi di questa terapia, in un momento di unione tra generazioni diverse, utenti, famiglie e professionisti del settore. Un open day gratuito: L'appuntamento è per giovedì primo giugno, dalle ore 15 alle 17, presso la RSA Mater Gratiae di Via Corrado II il Salico 50, a Milano: il Gruppo Edos apre così le porte della sua struttura milanese a un momento di cooperazione e di diffusione delle attività ricreative come alleate al benessere dei pazienti affetti da Alzheimer, delle loro famiglie e di chiunque voglia conoscere da vicino la pet therapy, le sue applicazioni e i suoi preziosi benefici, grazie al supporto professionale di Associazione Piccolo Principe Onlus. Il centro assistenza clienti Edos: Recentemente il gruppo Edos ha inoltre aperto un Centro Assistenza Clienti gratuito al quale i cittadini possono rivolgersi per ricevere informazioni generali sulle modalità d'ingresso in RSA, sulle procedure burocratiche da seguire e sui servizi forniti dalle strutture appartenenti al gruppo, ulteriore segno di apertura al territorio.