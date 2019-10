Pete Doherty in concerto. Orari e biglietti

Pete Doherty, uno dei musicisti più discussi della scena londinese, si esibirà in concerto ai Magazzini Generali domenica 13 ottobre.

Un nuovo progetto

L'artista presenta per l'occasione i nuovi pezzi del progetto Peter Doherty and the Puta Madres, oltre al repertorio di Pete Doherty, con i successi dei The Libertines, dei Babyshambles e della sua carriera solista.

Biglietti

I biglietti del concerto sono acquistabili on-line.

Credit immagine