Peter Murphy celebra i 40 anni dei Bauhaus al Fabrique

RADAR CONCERTI presenta PETER MURPHY. La leggendaria voce dei Bauhaus, dopo la data di agosto al Cinzella Music Festival, tornerà in Italia per due date autunnali e sarà il 22 novembre al Fabrique di Milano. Accompagnato da DAVID J, onorerà i 40 anni dei BAUHAUS ripercorrendo la storia di uno dei pilastri della scena post punk e gotica. In occasione dei 40 anni dei BAUHAUS, PETER MURPHY e DAVID J ne celebrano la memoria con un tour imperdibile per ripercorrere la carriera e l’impatto che la storica band ha avuto sui destini della musica internazionale. Info su http://bit.ly/DIYPeterMurphyFabrique