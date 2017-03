"Peter Pan guarda sotto le gonne": dal 14 marzo all'Elfo

Dal 14 al 19 marzo al Teatro Elfo Puccini è in programma Peter Pan guarda sotto le gonne, lo spettacolo di Livia Ferracchiati.

La storia è ambientata alla fine degli anni 90': Peter ha 11 anni e mezzo e lunghi capelli biondi, Wendy ne ha 13 ed è mora, Tinker Bell, la "rattoppa campane", è una fata senza bacchetta magica.

Peter "non è esattamente una femmina, ma precisamente un maschio" e nessuno sembra accorgersene. Il disagio che vive è raccontato attraverso il parallelismo con i personaggi di James Matthew Barrie.

Il tema è dunque quello dei bambini e degli adolescenti transgender, per i quali il momento dello sviluppo rappresenta un punto di non ritorno e, proprio per questo, esattamente come Peter Pan, si trovano a desiderare di non voler crescere.